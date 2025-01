Calciomercato Milan, il Monza sceglie Jovic. 48 ore per decidere

Calciomercato Milan , i rossoneri sarebbero sulle tracce di Santiago Gimenez , attaccante del Feyenoord che potrebbe rinforzare il reparto. Per fare ciò, oltre a convincere il giocatore e il club, il Diavolo dovrà liberare spazio in rosa per la questione lista. In attacco sono due i nomi in uscita: Noah Okafor e Luka Jovic . Entrambi sembrerebbero ormai fuori dal progetto del Milan di Sergio Conceicao. Le ultime sulla punta serba.

Calciomercato Milan, Jovic riflette sul Monza: ecco le ultime novità

Come scrive 'Tuttosport', Adriano Galliani sarebbe al lavoro per regalare al Monza un nuovo goleador. La prima scelta dell’ad biancorosso sarebbe Luka Jovic: il Milan avrebbe dato il via libera per una cessione a titolo gratutio. Cosa manca per cocludere l'operazione di calciomercato? Jovic non avrebbe ancora sciolto le riserve e si sarebbe preso 48 ore per riflettere. Intanto i brianzoli tengono in caldo come piano B Andrea Belotti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo dalla Juventus. L’incredibile indiscrezione!>>>