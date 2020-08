Calciomercato Milan – Il Diavolo non molla Emerson Royal

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Obiettivo del Milan, per la campagna acquisti in vista della stagione 2020-2021, è acquistare un nuovo terzino destro che possa rendere più possente la retroguardia rossonera. Il Milan, infatti, vuole irrobustirsi, nell’undici titolare, dal punto di vista fisico.

Motivo per cui il Diavolo ha messo nel mirino elementi del calibro di Serge Aurier e Denzel Dumfries. Qualora, però, il Milan non dovesse arrivare a mettere le mani su uno dei due, non si farebbe trovare di certo impreparato. Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, infatti, i rossoneri non avrebbero mai mollato la pista Emerson Royal.

Classe 1999, brasiliano, di proprietà del Barcellona, Emerson ha giocato, con successo (3 gol e 6 assist in 34 gare tra Liga e Coppa del Re) in prestito nel Betis, società a cui, tecnicamente, dovrebbe restare a giocare fino al 30 giugno 2021. Qualora il Barça richiamasse a casa Emerson, per poi intavolare una trattativa con il Milan, dovrebbe pagare una salata penale di 9 milioni di euro.

Ecco perché il Barcellona, per il suo brasiliano, continua a chiedere ai rossoneri 30 milioni di euro: cifra ritenuta alta dal club di Via Aldo Rossi. ESISTE UN MODO, PERÒ, PER SBLOCCARE EVENTUALMENTE L’OPERAZIONE >>>