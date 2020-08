Calciomercato Milan – Calabria al Betis la chiave per Emerson rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’asse tra Milano e la Spagna è destinato a diventare molto caldo nei prossimi giorni.

Davide Calabria, classe 1996, terzino cresciuto nel vivaio rossonero, infatti, è sempre più vicino al trasferimento in Andalusia per vestire la maglia biancoverde del Betis: la trattativa è destinata ad accelerare da un momento all’altro.

La cessione di Calabria al Betis, tra l’altro, ha fatto notare il quotidiano romano, contribuirebbe a ‘liberare’ Emerson Royal, classe 1999, per il Milan: il club di Via Aldo Rossi, come noto, è in trattativa con il Barcellona per l’acquisto del laterale destro brasiliano attualmente in prestito biennale proprio al Betis.

Per interrompere con un anno di anticipo il prestito, il Barça dovrebbe pagare al Betis una penale di 9 milioni di euro. Il Milan, cedendo Calabria al Betis, andrebbe incontro alle esigenze della squadra di Manuel Pellegrini con il sostituto naturale di Emerson ed andrebbe anche incontro ai catalani, che risparmierebbero il pagamento della salata penale.

A quel punto, poi, Barcellona e Milan si siederebbero intorno ad un tavolo per trovare la quadra economica dell’operazione Emerson, la cui valutazione di mercato, secondo il ‘CorSport‘, supera i 30 milioni di euro … C’È UN ALTRO CLUB, PERÒ, SULLE TRACCE DI CALABRIA >>>