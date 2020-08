CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 10 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 10 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ dedica la sua copertina all’intervista esclusiva con Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ed oggi al Monza, che parla della scelta della Juventus di affidare la panchina della Prima Squadra ad Andrea Pirlo. Una soluzione intelligente, secondo Galliani, nonostante Pirlo non abbia esperienza da allenatore.

In alto, sotto la testata, spazio alle parole di Antonio Conte, tecnico nerazzurro, in vista di Inter-Bayer Leverkusen di Europa League, in programma stasera, ore 21:00, a Düsseldorf (Germania). Inter con Romelu Lukaku e Lautaro Martínez davanti, ancora panchina per Christian Eriksen.

Nel riquadro laterale, poi, si parla del calciomercato delle due romane: la Lazio aspetta David Silva, svincolatosi dopo dieci anni al Manchester City, per brindare al primo colpo-Champions; la Roma, che ha preso lo svincolato Pedro Rodríguez dal Chelsea, spera che Chris Smalling possa far ritorno alla corte di Paulo Fonseca.

