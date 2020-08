Calciomercato Lazio – David Silva vicinissimo: era accostato anche al Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i biancocelesti sono ormai a un passo dall’acquisto di David Silva. Il trequartista spagnolo ha lasciato il Manchester City dopo la scadenza naturale del suo contratto ed è dunque libero di firmare con qualsiasi club. Il direttore sportivo Igli Tare ha praticamente messo a segno un grande colpo di mercato e rimangono da limare soltanto gli ultimi dettagli per la firma di un triennale. Il giocatore, nei mesi scorsi, è stato spesso accostato anche al Milan, che aveva pensato a lui come profilo d’esperienza in vista del prossimo anno.

