Calciomercato Milan – Ibrahimovic: oggi firma in sede e primo allenamento

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato del terzo ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese sbarcato sabato sera da Stoccolma per rimettersi a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Ibrahimovic, in mattinata la firma sul contratto

Ibrahimovic (risultato negativo al tampone per il controllo di un eventuale contagio da CoVid_19) passerà questa mattina (intorno le ore 11:00) a ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero, per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 30 giugno 2021.

Lo stipendio di Ibrahimovic

Come noto, guadagnerà 7 milioni di euro netti per la stagione 2020-2021 e sarà il calciatore più pagato dell’intera rosa rossonera. I dubbi di Ferragosto sono stati scacciati ed Ibrahimovic, adesso, è più carico che mai per trascinare il Milan, in Serie A ed in Europa League, a suon di reti.

Quale numero di maglia per lo svedese?

Ibrahimovic, secondo la ‘rosea‘, è semmai ancora indeciso sul numero di maglia da vestire. Dovrebbe lasciare il numero 21, vestito nel 2019-2020, per riprendere il numero 11, già indossato in occasione del suo primo biennio in maglia rossonera, dal 2010 al 2012.

Nel pomeriggio primo allenamento di Zlatan

La maglia numero 9, quindi, rischia di restare ‘libera’, in casa Milan, per la prima volta dalla stagione 1995-1996, ovvero da quando anche in Italia si utilizza la numerazione fissa. Nel pomeriggio, Ibrahimovic sosterrà il primo allenamento stagionale e ritroverà dunque i suoi compagni di squadra, che lo aspettano a braccia aperte.

LEGGI QUI L’INTERVISTA DEL TECNICO PIOLI IN VISTA DELLA STAGIONE 2020-2021 >>>