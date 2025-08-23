Calciomercato Milan, Harder con Boniface? Serve agire subito

Dopo tanti giorni di rumors e nomi, il Milan ha scelto Boniface come rinforzo in attacco di questa sessione di calciomercato. Il nigeriano dovrebbe firmare oggi ( dopo ulteriori test ). 'La Gazzetta dello Sport' si chiede se i rossoneri possano chiudere per un'altra punta, in aggiunta a Boniface per cautelarsi o al suo posto se i test fisici dovessero dare esito negativo. Ecco il nome che potrebbe essere stato scelto dal Milan.

Calciomercato Milan, Harder: altro rinforzo in attacco? Rennes in pressing. Ecco cosa serve

Ci sarebbe ancora uno spiraglio, ma il tempo sarebbe poco. Hojlund parla col Napoli e vuole comunque trasferirsi a titolo definitivo. Harder sarebbe molto vicino al Rennes, che si sarebbe mosso con decisione su di lui per un trasferimento da circa 20 milioni.