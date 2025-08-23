Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Harder con Boniface? Serve agire subito

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un altro colpo? Secondo 'La Gazzetta dello Sport' serve muoversi per Harder
Emiliano Guadagnoli
Dopo tanti giorni di rumors e nomi, il Milan ha scelto Boniface come rinforzo in attacco di questa sessione di calciomercato. Il nigeriano dovrebbe firmare oggi (dopo ulteriori test). 'La Gazzetta dello Sport' si chiede se i rossoneri possano chiudere per un'altra punta, in aggiunta a Boniface per cautelarsi o al suo posto se i test fisici dovessero dare esito negativo. Ecco il nome che potrebbe essere stato scelto dal Milan.

Calciomercato Milan, Harder: altro rinforzo in attacco? Rennes in pressing. Ecco cosa serve

Ci sarebbe ancora uno spiraglio, ma il tempo sarebbe poco. Hojlund parla col Napoli e vuole comunque trasferirsi a titolo definitivo. Harder sarebbe molto vicino al Rennes, che si sarebbe mosso con decisione su di lui per un trasferimento da circa 20 milioni.

La punta danese vorrebbe andare al club francese, dove avrebbe chance da titolare e un ambiente storicamente favorevole ai giovani, ma il Milan potrebbe inserirsi nella trattativa in queste ore.

