Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. La rivelazione su Conrad Harder e il possibile addio di Santiago Gimenez dal Milan. Ma anche le parole del messicano sul futuro e l'interesse della Juventus per Alexis Saelemaekers. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.