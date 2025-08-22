Milan, Boniface svolgerà altre visite mediche: ecco il punto | PM News

Si è ormai conclusa la prima giornata di Victor Boniface da giocatore del Milan , che è stata sostanzialmente dedicata alle visite mediche. L'attaccante nigeriano, atterrato nel pomeriggio in Italia, si è immediatamente recato alla Clinica 'La Madonnina', per poi andare ad ottenere l'idoneità sportiva, come di consueto. Infine si è spostato presso l'I.R.C.C.S. Galeazzi - Sant'Ambrogio, per una terza parte dell'iter.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a tal proposito, Victor Boniface sosterrà una seconda parte degli esami nella giornata di domani, sabato 23 agosto. Questo perché il giocatore, uscito alle 21 dall'Ospedale Galeazzi dopo il focus ortopedico, è atterrato tardi rispetto al solito e non ha avuto il tempo di svolgere tutti gli esami. Se tutto dovesse andare bene ci sarà successivamente la firma sul contratto che lo legherà al Milan.