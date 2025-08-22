Milan, Boniface svolgerà altre visite mediche: ecco il punto | PM News

Pianeta Milan
Victor Boniface svolgerà una seconda parte di visite mediche con il Milan nella giornata di sabato 23 agosto: ecco il punto della situazione
Si è ormai conclusa la prima giornata di Victor Boniface da giocatore del Milan, che è stata sostanzialmente dedicata alle visite mediche. L'attaccante nigeriano, atterrato nel pomeriggio in Italia, si è immediatamente recato alla Clinica 'La Madonnina', per poi andare ad ottenere l'idoneità sportiva, come di consueto. Infine si è spostato presso l'I.R.C.C.S. Galeazzi - Sant'Ambrogio, per una terza parte dell'iter.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, a tal proposito, Victor Boniface sosterrà una seconda parte degli esami nella giornata di domani, sabato 23 agosto. Questo perché il giocatore, uscito alle 21 dall'Ospedale Galeazzi dopo il focus ortopedico, è atterrato tardi rispetto al solito e non ha avuto il tempo di svolgere tutti gli esami. Se tutto dovesse andare bene ci sarà successivamente la firma sul contratto che lo legherà al Milan.

Il collega Nicolò Schira, intanto, ha pubblicato il seguente post: "L'entourage di Victor Boniface ha considerato completate le visite mediche per l'attaccante, ma il Milan sta pianificando un ultimo esame e controllo per domani mattina. La pianificazione per l'attaccante prevede la firma a Casa Milan e la visione della partita contro la Cremonese a San Siro in attesa di un colpo di scena".

