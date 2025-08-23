"Il Milan vuole vederci chiaro, oggi un'altra parte di visite mediche per decidere se procedere o meno. Se ci saranno novità positive si arriverà alla firma del contratto"
CALCIOMERCATO MILAN
Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo. Il Milan, che ha chiuso già moltissime operazione tra entrate e uscite, potrebbe essere comunque molto attivo durante questi ultimi giorni. Ci sono da risolvere ancora alcune operazioni: in uscita ci potrebbero essere altri giocatori e si potrebbero aprire ulteriori piste per rinforzare la rosa. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle visite mediche di Victor Boniface (qui le ultime novità). Ecco i dettagli dal canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"Le visite mediche di Boniface sono diverse rispetto agli altri visto lo storico infortuni. Il Milan vuole essere sicuro al 100% prima delle firme. Ieri anche delle visite ortopediche. Nonostante questo, il Milan non ha ancora deciso se procedere. Ci sono dei dubbi sullo stato fisico e la continuità di rendimento di Boniface".
"Il Milan vuole vederci chiaro, oggi un'altra parte di visite mediche per decidere se procedere o meno. Se ci saranno novità positive si arriverà alla firma del contratto"
