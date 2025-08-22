Victor Boniface, classe 2000, si appresta a diventare l'ottavo colpo di calciomercato del Milan in quest'estate 2025 dopo Samuele Ricci, Luka Modrić, Pietro Terracciano, Pervis Estupinan, Ardon Jashari, Koni De Winter e Zachary Athekame. L'attaccante nigeriano dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen.
Calciomercato Milan, Boniface: terminate le visite. Domani la firma | LIVE NEWS
L'iter è sempre lo stesso: visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', poi idoneità sportiva. Infine, la firma sul contratto che lo legherà al club di Via Aldo Rossi. Seguite, dunque, LIVE il primo giorno di Athekame da giocatore del Milan con la nostra diretta testuale 'minuto per minuto'!
Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto, è uscito da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove ha svolto le visite mediche con il club rossonero.
VIDEO - Milan, Boniface in clinica per le visite mediche | PM News
Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto, è arrivato da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove svolgerà le visite mediche con il club rossonero.
Victor Boniface è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante nigeriano, in arrivo dal Bayer Leverkusen, è appena atterrato a Milano ed è pronto a vestire la maglia rossonera. Oggi visite mediche e poi la firma sul contratto annuale. Il video del nostro inviato Stefano Bressi.
