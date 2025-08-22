VIDEO – Milan, Boniface sbarca a Milano: le prime immagini | PM

L'ottavo colpo del mercato rossonero è appena atterrato a Milano. Victor Boniface è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan

Victor Boniface è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante nigeriano, in arrivo dal Bayer Leverkusen, è appena atterrato a Milano ed è pronto a vestire la maglia rossonera. Oggi visite mediche e poi la firma sul contratto annuale. Il video del nostro inviato Stefano Bressi.