VIDEO – Milan, Boniface: terminate le visite mediche | PM News

Victor Boniface, ottavo colpo di calciomercato del Milan, è uscito dalla clinica 'La Madonnina' dopo le visite mediche con i rossoneri

Victor Boniface, attaccante nigeriano classe 2000 che il Milan, in questo calciomercato estivo, ha prelevato dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto, è uscito da pochi minuti presso la clinica 'La Madonnina' di Milano, dove ha svolto le visite mediche con il club rossonero. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, ecco il momento dell'uscita di Victor Boniface dalla struttura medica convenzionata con il Diavolo.