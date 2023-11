Calciomercato Milan – Il Newcastle prepara l’assalto a Guirassy

Seirhou Guirassy, nato ad Arles in Francia con passaporto guineano, in Bundesliga ha già segnato 15 reti in appena 9 presenze in questa stagione e ha superato ampiamente lo score di tutta la passata annata quando era arrivato a 12 marcature in 24 presenze. Un avvio di stagione che ha attirato l'attenzione di tutta Europa e chissà se terminerà la stagione in Germania o altrove. LEGGI ANCHE: Bernardeschi rifiuta il Diavolo: "Papà tifa Milan, ma la Juve è la Juve..."