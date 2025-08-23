Calciomercato Milan, Gimenez non si muove: ecco cosa filtra

Calciomercato, secondo 'Tuttosport', Santiago Gimenez, attaccante rossonero, non dovrebbe lasciare il Milan. Ecco cosa filtra sul suo futuro
Continua il calciomercato con le relative notizie e anche voci: Santiago Gimenez, attaccante rossonero, è stato di recente al centro di voci di possibili cessioni (leggi qui). Il giocatore, però, dovrebbe restare al Milan. Ecco le ultime novità.
Calciomercato Milan, Gimenez scaccia via le voci: dal suo entourage trapela che ...
—
Secondo 'Tuttosport', Santiago Gimenez, attaccante rossonero, non dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il messicano sarà titolare questa sera contro la Cremonese. L’attaccante, sul suo profilo X, ha fatto capire di non essere intenzionato ad andarsene (leggi qui) e anche dal suo entourage, come riporta il quotidiano, sarebbe trapelata la stessa linea.