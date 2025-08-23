Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Gimenez non si muove: ecco cosa filtra

Calciomercato, secondo 'Tuttosport', Santiago Gimenez, attaccante rossonero, non dovrebbe lasciare il Milan. Ecco cosa filtra sul suo futuro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua il calciomercato con le relative notizie e anche voci: Santiago Gimenez, attaccante rossonero, è stato di recente al centro di voci di possibili cessioni (leggi qui). Il giocatore, però, dovrebbe restare al Milan. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Gimenez scaccia via le voci: dal suo entourage trapela che ...

Secondo 'Tuttosport', Santiago Gimenez, attaccante rossonero, non dovrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il messicano sarà titolare questa sera contro la Cremonese. L’attaccante, sul suo profilo X, ha fatto capire di non essere intenzionato ad andarsene (leggi qui) e anche dal suo entourage, come riporta il quotidiano, sarebbe trapelata la stessa linea. 

In uscita, si legge, ci sarebbero sia Ismael Bennacer sia Yacine Adli, per i quali non sarebbero ancora arrivate proposte, ma sarebbero ancora fuori dalla rosa di Allegri. Vedremo se ci saranno occasioni anche per loro durante gli ultimi giorni di calciomercato. 

