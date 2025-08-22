Calciomercato Milan, conferme su Roma-Gimenez: fissato il prezzo

Questo pomeriggio si è parlato dell'interesse della Roma per Santiago Gimenez, attaccante del Milan, e nelle ultime ore sono arrivate conferme in questo senso. A dare la notizia, per primo, era stato il collega Orazio Accomando di 'Sport Mediaset', che aveva parlato di un primo approccio, con tanto di 'no' da parte dei rossoneri: "Alla Roma piace molto il profilo di Santiago Gimenez, nel caso in cui uscisse Dovbyk. Oggi nessuna trattativa in corso, sia perché l’ucraino non ha offerte concrete (alternativa di Hojlund per il Napoli), sia perché il Milan non vorrebbe privarsi del messicano. Situazione da monitorare negli ultimi giorni di mercato".