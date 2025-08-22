Nelle ultime ore sono stati parecchi i rumors di mercato relativi al possibile addio al Milan, dopo appena 7 mesi, di Santiago Gimenez. Con l'arrivo di Victor Boniface, che sta vivendo la prima giornata rossonera, e il possibile innesto di un altro attaccante, i dubbi sulla permanenza del messicano sono arrivati a grappoli. Questa mattina il collega Ilario Di Giovambattista, di 'Radio Radio', ha pubblicato il seguente post: "Gimenez ha chiesto di essere ceduto. Il rapporto con Allegri è pessimo. Per il Milan l'obbiettivo è Vlahovic, l'accordo col calciatore è fatto. Tare aspetta il momento giusto per chiudere con la Juventus".
Milan, Gimenez contro i rumors di mercato? "L'unica verità è che …"
Santiago Gimenez contro i rumors di mercato che lo vedono lontano dal Milan? Ecco il suo post sui social che fuga ogni dubbio
Milan, Gimenez risponde alle voci di mercato? "L'unica verità è ..."
Nel pomeriggio, invece, Orazio Accomando di 'Sport Mediaset' e 'DAZN', ha parlato dell'interesse della Roma e del no secco del Milan che lo vorrebbe tenere. Lo stesso Santiago Gimenez ha pubblicato un post sul proprio profilo 'X', con cui sembra rispondere ai rumors di mercato che lo vedono coinvolto. L'attenzione dell'ex Feyenoord è tutta rivolta verso la partita contro la Cremonese, in cui tra l'altro dovrebbe partire titolare.
"L'unica verità è che domani inizia la Serie A!!! E che sarà una stagione incredibile!! Andiamooooo Forza Milan!!!".
