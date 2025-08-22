Milan, Gimenez contro i rumors di mercato? 'L'unica verità è che ...'

Nelle ultime ore sono stati parecchi i rumors di mercato relativi al possibile addio al Milan, dopo appena 7 mesi, di Santiago Gimenez. Con l'arrivo di Victor Boniface, che sta vivendo la prima giornata rossonera, e il possibile innesto di un altro attaccante, i dubbi sulla permanenza del messicano sono arrivati a grappoli. Questa mattina il collega Ilario Di Giovambattista, di 'Radio Radio', ha pubblicato il seguente post: "Gimenez ha chiesto di essere ceduto. Il rapporto con Allegri è pessimo. Per il Milan l'obbiettivo è Vlahovic, l'accordo col calciatore è fatto. Tare aspetta il momento giusto per chiudere con la Juventus".