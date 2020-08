Calciomercato Milan – Giampaolo vuole Krunic al Torino: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Acquistato nel luglio 2019 dall’Empoli per 8 milioni di euro, Rade Krunic, classe 1993, centrocampista bosniaco, non ha disputato una stagione esaltante nel Milan: il giocatore, infatti, ha collezionato appena 18 presenze, tra Serie A (15) e Coppa Italia (3), per un totale di appena 709 minuti sul terreno di gioco.

Motivo per cui, in questa sessione di calciomercato, Krunic potrebbe essere ceduto al miglior offerente. Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, diverse società avrebbero già bussato alla porta di Via Aldo Rossi per chiedere informazioni sul numero 33 del Diavolo ma, al momento, in pole position ci sarebbe il Torino di Urbano Cairo.

Krunic, infatti, è una precisa richiesta di Marco Giampaolo, che sarà il nuovo tecnico granata, il quale ha avuto il bosniaco alle sue dipendenze già nell’Empoli e proprio nel Milan. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, crede nelle potenzialità di Krunic e non lo ha messo sul mercato, ma non si opporrebbe nel caso fosse il ragazzo a chiedere di andare via per giocare di più.

Quanto vorrebbe, a quel punto, il Milan per la cessione del calciatore? 8 milioni, esattamente quanto era stato pagato un anno fa. Nelle prossime ore è previsto un contatto con l’agente di Krunic per fare il punto della situazione. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓