Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Krunic: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Giunto a Milano la scorsa estate dall’Empoli per 8 milioni di euro, il centrocampista Rade Krunic non ha avuto una grande stagione con la maglia del Milan: fin qui, a 90′ dal termine dell’annata, ha disputato 18 partite tra Serie A (15) e Coppa Italia (3), per un totale, però, di appena 709′.

Al termine della stagione, quindi, nonostante un contratto che lo lega al club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024, il bosniaco può andare via per cercare una squadra che lo faccia giocare con maggiore continuità. Come noto, Krunic, sfavorito nel passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 operato a stagione in corso da Stefano Pioli, piace molto al Torino.

I granata di Urbano Cairo lo vorrebbero mettere alle dipendenze del nuovo allenatore che, con tutta probabilità, sarà quel Marco Giampaolo che ha già avuto Krunic tanto all’Empoli quanto al Milan e che lo ritroverebbe volentieri sotto la Mole Antonelliana.

Il Milan non valuta una partenza di Krunic con la formula del prestito. Per lasciarlo andare via, il club rossonero chiede 7-8 milioni di euro, di modo che possa realizzare una piccola plusvalenza in bilancio con il suo cartellino.

