Torino, prossima settimana decisiva per l’arrivo di Giampaolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La prossima settimana sarà decisiva per l’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del Torino. Il tecnico di Giulianova si trova al momento in vacanza in Croazia, ma secondo alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi avrebbe già avuto contatti con Vagnati e col presidente Urbano Cairo.

Sguardo interessato per il Milan, con cui Giampaolo ha ancora un anno di contratto. Con la rescissione dai rossoneri che può arrivare nelle prossime ore, il club di via Aldo Rossi risparmierebbe un paio di milioni.

