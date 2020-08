Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic ad un passo. Ma c’è un rischio …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, l’accordo per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic è davvero ad un passo.

C’è convergenza da tutte le parti: l’unico punto che può presentare, però, qualche margine di rischio sul nuovo matrimonio tra Ibra ed il Milan è quello finanziario.

Oltre alle lodi, agli applausi, ai riconoscimenti da leader assoluto, Zlatan, infatti, chiede un riconoscimento economico da top player: la sua richiesta per la stagione 2020-2021 è un ingaggio da 6 milioni di euro netti.

Il fondo Elliott, che non vorrebbe troppe eccezioni al salary cap da 2,5 milioni di euro per giocatore, chiede un contratto modulato con una parte fissa da 4 milioni di euro, più ricchi bonus, di squadra (piazzamento in Champions League, vittoria dello Scudetto) e personali (numero di gol che realizzerà Ibra) per arrivare alla cifra richiesta dal bomber.

Il nodo non riguarda più la durata, si tratta su una stagione e non su due. Con la conferma di Ibrahimovic, d’altronde, arrivare a qualche altro colpo di mercato, per il Milan, sarà ancora più semplice … QUESTO POTREBBE ESSERE IL PRIMO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓