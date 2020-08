Milan, Ibrahimovic vuole il rinnovo di Bonaventura? Ecco il messaggio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalle sue stories su Instagram, Zlatan Ibrahimovic ha dedicato un bel messaggio a Jack Bonaventura. “Numero uno”, scritto in alto e “Calma” sotto la foto del loro abbraccio dopo la rete dello svedese in Lazio-Milan. Quasi a voler dire: “Aspetta, non è detta l’ultima parola sul rinnovo..”. E chissà che la società rossonera non accolga questi messaggi da parte di Ibra che ricordiamo condivide con Jack il procuratore (Mino Raiola ndr).

