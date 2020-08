Calciomercato Milan – Rinnovo Ibra: a giorni l’incontro decisivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ci siamo, Zlatan Ibrahimovic e il Milan sono davvero vicinissimi all’accordo per il rinnovo di contratto. Il conto alla rovescia ormai dovrebbe terminare molto presto, dal momento che anche gli ultimi contatti che sono intercorsi tra il calciatore – che si sta occupando direttamente della trattativa – e la dirigenza rossonera sono stati molto positivi.

Tra entrambe le parti c’è la piena volontà di continuare per almeno un altro anno e al termine della gara contro il Cagliari il centravanti svedese si è fermato a colloquio con Maldini e Massara per un nuovo confronto. Zlatan è poi partito come il resto della squadra per le ferie, dove rimarrà fino al 23 agosto, ma pronto a tornare per la firma del nuovo contratto.

Lo svedese ha contribuito in maniera eccezionale alla crescita della squadra, non solo coi risultati sul campo, ma soprattutto a livello tecnico in ogni singolo calciatore. Da Bennacer a Kessie, da Calhanoglu a Rebic, ma anche in Donnarumma che con la sua voce è diventato il leader della retroguardia rossonera. Anche Gazidis, che ha avuto due importanti faccia a faccia con Ibra prima di Milan-Genoa a marzo e prima di Juve-Milan e giugno, ha capito quanto sia importante e carismatica la figura di Ibra nello spogliatoio rossonero.

Il rinnovo è ormai questione di giorni e in settimana potrebbe davvero arrivare la fumata bianca che tutti si aspettano.

