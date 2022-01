Calciomercato Milan – Gabbia molto vicino al rinnovo del contratto | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Matteo Gabbia sarebbe molto vicino a rinnovare il suo contratto con il Milan

Matteo Gabbia vicino al rinnovo con il Milan. Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini ai microfoni di 'Sky Sport', il giovane difensore rossonero sarebbe pronto a prolungare il suo contratto fino al 2026. Se la dirigenza di via Aldo Rossi dovesse acquistare un difensore durante questa finestra invernale di mercato allora Gabbia potrebbe trasferirsi in prestito, probabilmente al Cagliari. Milan, le top news di oggi: arriva Lazetic! Diallo in fase di stallo.