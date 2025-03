Calciomercato Milan, l’esperto: “Ci si aspetta un segnale da Leao. L’idea…”

Il Milan potrebbe cambiare tantissimo nella prossima stagione. I rossoneri, al momento noni, corrono per entrare almeno in una coppa europea, ma ci potrebbe essere la rivoluzione. Rivoluzione che starebbe partendo in questi giorni, con la scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore ( Allegri candidato molto forte). Scelte importanti saranno fatte anche su tre big del passato e del presente della squadra: Theo Hernandez , Rafael Leao e Mike Maignan . A fare il punti su questi giocatori ci ha pensato Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato . Ecco il passaggio sull'attaccante portoghese nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Calciomercato Milan, l'esperto: "L'idea è puntare su Leao, ma..."

"Per quanto riguarda il portoghese l'idea sarebbe quella di puntare ancora su di lui ma non si può escludere nulla. Il talento è indiscutibile ma per sfruttarlo fino in fondo serve che Leao trovi continuità". Ceccarini continua: "Il Milan si aspetta un segnale in questa parte finale della stagione. Resta sempre il fatto che se dovessero arrivare clamorose offerte verrebbero inevitabilmente valutate. Per ora si registra solo un interesse dell'All-Nassr" . Questo il pensiero dell'esperto di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Leao.