Calciomercato Milan – Dorgu c’è interesse: tante squadre da battere

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per TMW, ha parlato anche del Milan. Per la difesa resta in corsa Patrick Dorgu del Lecce

Manca sempre meno al calciomercato invernale. Il Milan potrebbe cercare almeno un colpo per migliorare una rosa che sembra di qualità, ma che forse potrebbe rivelarsi corta per tutte le competizioni che dovranno affrontare i rossoneri. Per il Diavolo, infatti, il rischio e di trovarsi poche alternative all'undici titolare che al momento sta facendo molto bene. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato per TMW, ha parlato anche delle mosse del Milan nel suo editoriale. Per la difesa si punta a Patrick Dorgu del Torino. Le ultime.