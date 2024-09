Milan, il retroscena di mercato su Dorgu. Pupillo di Moncada: l’offerta 

Calciomercato Milan , manca poco alla prossima sessione invernale. A gennaio i club si potranno di nuovo muovere alla ricerca di rinforzi importanti. Oltre al centrocampo , i rossoneri potrebbero intervenire in altri ruoli. Intanto, ecco un retroscena su un ex obiettivo dal Lecce .

Calciomercato Milan - Dorgu, l'offerta rossonera: ecco il retroscena

Un anno fa, scrive Carlo Laudisa per Gazzetta.it, Patrick Dorgu entrò nel mirino di Geoffrey Moncada. Secondo gli scout del Milan, sarebbe potuto essere l'erede perfetto di Theo Hernandez. I rossoneri, si legge, partirono subito all'assalto, offrendo poco meno di 10 milioni di euro durante il calciomercato. Una cifra che non accontentò Corvino, che declinò cordialmente l'offerta. Ora per Gotti, Dorgu è un esterno alto d'attacco e a destra. Al momento il suo valore sarebbe quasi triplicato e ci sarebbero club della Premier League. Difficile per il Milan, anche se non è escluso un altro tentativo nelle prossime sessioni di calciomercato. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Milan-Lecce: Fonseca cerca la continuità