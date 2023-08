Calciomercato Milan – Dominguez a un passo dal Nottingham Forest

"Nicolás Domínguez è già un rinforzo del Nottingham Forest. Il suo trasferimento si chiude con il Bologna. Si stanno definendo gli ultimi dettagli in modo che domani si rechi in Inghilterra, svolga le visite mediche e firmi per 5 anni". Dopo la permanenza di Krunic e la fiducia data ad Adli, per il Milan sarebbe stato difficile poter chiudere anche per Dominguez. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo Taremi. I dettagli dell’offerta rossonera