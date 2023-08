Calciomercato Milan – Schira: “Adli è pronto a restare in rossonero”

Yacine Adli non lascerà il Milan in questa sessione estiva di calciomercato, contrariamente a quanto si poteva ipotizzare soltanto a giugno

Adli, prelevato dal Bordeaux per 8,5 milioni di euro nell'estate 2021 ma lasciato in prestito per un altro anno ai 'Girondins', ha giocato appena scampoli di match in Serie A nella passata stagione e, pertanto, si pensava che sarebbe andato via per giocare altrove con continuità.