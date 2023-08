Calciomercato Milan – Schira: “Taremi, ecco la richiesta del Porto”

Milan in trattativa di calciomercato con il Porto per Mehdi Taremi. Gli ultimi aggiornamenti dal giornalista sportivo Nicolò Schira

Calciomercato Milan: le ultime news sui negoziati per Taremi

"Il Milan sta provando l’affondo decisivo per piazzare il colpo Mehdi Taremi: col giocatore c’è già una bozza d’intesa per un triennale da 3 milioni annui più 1 di bonus; mentre per il Porto sono pronti 18 milioni (15 più 3 di bonus). Basteranno? Vedremo. Al momento i lusitani ne vogliono almeno 22. Lavori in corso". Taremi-Milan, la chiave di volta dell'affare >>>