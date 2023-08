Calciomercato Milan – Taremi, la mossa che può sbloccare il suo arrivo

In questa sessione estiva di calciomercato, finora, il Milan ha battuto ben nove colpi e Mehdi Taremi, centravanti iraniano del Porto, potrebbe essere il decimo e ultimo arrivo di una campagna trasferimenti pirotecnica, tanto in entrata quanto in uscita. I dirigenti rossoneri stanno facendo l'impossibile per cercare di regalare a mister Stefano Pioli il bomber tanto desiderato. Un giocatore con numeri eccezionali sotto porta ma in grado di giocare anche e soprattutto al servizio della squadra.