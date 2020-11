Calciomercato Milan – Difesa, piacciono anche Ajer e Schuurs | News

Calciomercato Milan, anche Ajer e Schuurs nel mirino dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Kristoffer Ajer, classe 1998, e Perr Schuurs, classe 1999, sono obiettivi del Diavolo, esattamente come Ozan Kabak e Matteo Lovato. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. I rossoneri, alla ricerca di un difensore centrale in più per la sessione di calciomercato di gennaio, starebbero dunque pensando anche al colosso norvegese del Celtic ed alla nuova promessa olandese dell’Ajax. CALCIOMERCATO MILAN, IDEA ERIKSEN DALL’INTER! LE ULTIME NEWS >>>