Calciomercato Milan – Lovato prima alternativa di Kabak | News

Calciomercato Milan, fari puntati sul veronese Lovato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Matteo Lovato, classe 2000, difensore centrale dell’Hellas Verona, è la prima alternativa del Milan al turco Ozan Kabak quale possibile rinforzo nella sessione invernale di mercato. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Il budget iniziale del Diavolo, per concludere l’acquisto del nuovo centrale da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli, inizialmente sarà lo stesso della passata estate. Si parla, quindi, di 15 milioni di euro. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno individuato in Kabak dello Schalke 04 la priorità per rinforzare il reparto difensivo, tengono aperte altre opzioni.

La più importante e concreta porta al veronese Lovato. Questi, per età (è coetaneo di Kabak) e caratteristiche, rientra alla perfezione nelle linee guida del fondo Elliott per il Milan. Un ragazzo di talento, dal futuro assicurato, che non costa ancora eccessivamente. L’Hellas Verona, al momento, valuta Lovato 20 milioni di euro. CALCIOMERCATO MILAN, CHE IDEA PER L’EVENTUALE SOSTITUTO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>