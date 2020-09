Calciomercato Milan – Depay verso il Barcellona di Koeman

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay, esterno offensivo dell’Olympique Lione, si avvicina a grandi passi al Barcellona di Ronald Koeman.

Con Depay un Barcellona olandese come negli anni 90

L’allenatore dei blaugrana, infatti, ha avviato il processo di ‘olandesizzazione’ del suo Barça, un po’ com’era avvenuto sul finire degli anni Novanta. All’epoca Louis van Gaal poteva contare sui fratelli de Boer, Boudewijn Zenden, Winston Bogarde, Michael Reiziger, Philip Cocu e Patrick Kluivert.

Ecco quanto costerebbe Depay ai catalani

Il primo obiettivo del Barcellona per l’attacco è infatti proprio Depay, classe 1994, il quale, nelle intenzioni di Koeman, dovrà prendere il posto di Luís Suárez, prossimo a risolvere il suo contratto con i catalani. Depay, che è stato a lungo nel mirino del Milan, dovrebbe costare appena 25 milioni al Barça.

Depay in blaugrana per placare l’ira di Messi

Questo perché il fenomenale attaccante dell’Olympique Lione ha solo un altro anno di contratto con il club presieduto da Jean-Michel Aulas e non ha intenzione di rinnovarlo. Basterà l’acquisto di Depay a ‘placare’ la rabbia di Lionel Messi, bloccato in Catalogna dall’ostracismo del Presidente Josep María Bartomeu e, pertanto, impossibilitato ad andare via?

