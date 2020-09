Orgoglio Málaga: “Due dei nostri in un gigante come il Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Málaga, club andaluso che, oggi, milita nella Segunda División spagnola, nel recente passato ha sfornato molti talenti dalla propria accademia giovanile.

Brahim Díaz e Samu Castillejo, due ‘malagueños’ in maglia rossonera

Due di questi, Brahim Díaz e Samu Castillejo, oggi sono compagni di squadra nel Milan. Il club biancoazzurro, quindi, ha manifestato tutto il proprio orgoglio pubblicando, sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, una foto che ritrae il numero 21 ed il numero 7 rossonero, da piccoli, quando indossavano la maglia del Málaga.

“Due di Málaga e cresciuti nel Málaga insieme in un gigante come il Milan“, recita la didascalia della società iberica per le due foto che suscitano molta tenerezza. Brahim Díaz è giunto al Milan dopo aver giocato con Manchester City e Real Madrid; Castillejo, invece, nell’estate 2018 dal Villarreal.

