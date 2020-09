Calciomercato – Messi: “Resto al Barcellona, ma volevo andarmene”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Messi resta al Barcellona. E’ questa la decisione del fuoriclasse argentino. Dopo un lungo tira e molla, il numero 10 ha decisione di continuare la sua carriera in Spagna, anche se ci sono diversi problemi ad affrontare.

Le parole di Messi

Ecco le parole di Messi a Goal.com: “Resto al Barcellona, ma volevo andarmene. La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club”.

IL MILAN NON MOLLA UN CALCIATORE >>>