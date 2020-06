Calciomercato Milan – Diavolo, pronta un’offerta per Depay | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, si prepara a rivoluzionare quasi completamente il suo reparto d’attacco. Andrà via Zlatan Ibrahimovic, ai ferri corti con l’amministratore delegato Ivan Gazidis, mentre Rafael Leao appare ancora acerbo per competere ad alti livelli.

Motivo per cui i rossoneri vorrebbero acquistare due attaccanti per la stagione 2020-2021. Il primo nome, l’obiettivo prioritario, quello per cui il club di Via Aldo Rossi farà carte false (o quasi) è quello di Luka Jovic, che può arrivare a condizioni favorevoli (prestito biennale con diritto di riscatto) dal Real Madrid.

Per il secondo, invece, salgono vertiginosamente le quotazioni di Memphis Depay, classe 1994, talento olandese ex PSV Eindhoven e Manchester United che si è rilanciato in questi anni con la maglia dell’Olympique Lione dopo un’esperienza inglese tutt’altro che entusiasmante.

Depay, 14 gol in 18 gare prima dell’infortunio al legamento crociato del ginocchio che, di fatto, ha messo fine prima del tempo alla sua stagione 2019-2020, non vuole rinnovare il contratto con l’OL che scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Pertanto, verrà messo sul mercato ed il Milan è pronto a presentare un’offerta a Jean-Michel Aulas, Presidente del club francese.

Per Depay il Diavolo ha stanziato 30 milioni di euro: tale cifra convincerà l’Olympique Lione, che non parteciperà alle coppe europee l’anno venturo, a lasciar andare il suo giocatore più forte? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>