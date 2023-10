Calciomercato Milan – Attaccante, David nome caldissimo per il futuro

Secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, Jonathan David è un nome "caldissimo" tra i profili studiati dal Milan quale rinforzo in attacco per la stagione 2024-2025 da acquistare nella prossima sessione estiva di calciomercato . David, classe 2000 , nato a Brookylin (New York - U.S.A.) ma di nazionalità canadese, è nel mirino del Milan da molto tempo, ovvero da quando militava in Belgio nelle fila del Gent .

Calciomercato Milan, piace David: i numeri nel Lille

Nell'estate 2020 il giocatore si è poi trasferito al Lille, in Francia, per 27 milioni di euro. Nonostante non sia un gigante (è alto appena 175 centimetri), David è un centravanti implacabile sotto rete. Finora, con la maglia dei 'Dogues', David ha disputato 148 partite in tutte le competizioni, segnato 62 reti e fornito 10 assist. Il Milan ci aveva provato per lui già la scorsa estate, ma il Lille non ha accettato di cederlo in prestito con diritto di riscatto.