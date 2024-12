Calciomercato Milan – Torna Maldini? La situazione tra diritti e clausole

Calciomercato Milan, Maldini potrebbe tornare in rossonero a giugno? Come scrive 'La Repubblica' resta in piedi il diritto di prelazione

Calciomercato Milan , nonostante l'ottima prova dei rossoneri contro l'Empoli , la squadra ha chiaramente ancora bisogno di qualche colpo per potere competere al massimo. E la campagna di acquisti di gennaio è dietro l'angolo, manca ormai un mese. La dirigenza del Milan potrebbe lavorare su un paio di colpi e non solo . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Daniel Maldini è un rebus? Sarebbe strano se...

Secondo 'La Repubblica', questo Milan non può prescindere da dei colpi sul calciomercato. Warren Bondo, profilo tuttofare che potrebbe dare una mano ai rossoneri, sarebbe in uscita dal Monza. Per il vice Theo Hernandez, si legge, si valuteranno profili. Resta il rebus forse più importante in casa Milan, quello legato al futuro di Daniel Maldini. Secondo quanto scrive il quotidiano, infatti, i rossoneri avrebbero conservato un diritto di prelazione con il Milan. Vista la clausola da 12 milioni e la possibilità di pagarlo la metà (infatti i rossoneri hanno il 50% sulla futura rivendita), sarebbe strano se non si valutasse un ritorno a giugno, visto che manca un vice Pulisic sulla trequarti.