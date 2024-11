Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola nel corso del prossimo calciomercato invernale il Milan acquisterà un centrocampista e un vice di Theo Hernández . In mediana, il nome di Morten Frendrup del Genoa è forse il più affascinante, ma resta anche il più complicato.

Calciomercato Milan - Per la mediana riemerge l'ipotesi Bondo

Il Milan, infatti, dovrebbe liberare prima un posto in lista, magari cedendo Luka Jović. Una strategia già provata negli ultimi giorni della sessione estiva, senza risultato, perché l’attaccante serbo non accettò di partire. Stavolta la dirigenza del Diavolo ha più tempo per programmare e, anche in caso di permanenza in toto dell’attuale gruppo squadra, può decidere come muoversi.