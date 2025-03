Un nome che si è spesso fatto per la difesa del Milan , nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, è quello di Victor Lindelof e in tal senso arrivano notizie molto interessanti dall'Inghilterra. Lo svedese, infatti, si avvicina al termine del contratto con il Manchester United , con cui sta trovando sempre meno spazio nelle ultime stagioni. Al termine dell'annata, quindi, dovrebbe lasciare a parametro zero i Red Devils e a quel punto diventerebbe appetibile per molti club.

Calciomercato Milan, Lindelof in estate: dall'Inghilterra confermano. Ma c'è un problema ...

Qualche tempo fa lo stesso Zlatan Ibrahimovic si era esposto in modo importante su Victor Lindelof: "Ci sono molte voci che circolano. Questa voce è più diffusa perché io sono svedese e Lindelöf è svedese. È un giocatore fantastico. Penso che stia facendo bene allo United. Abbiamo molti buoni giocatori in quella posizione. Non so cosa vuole fare lui. Probabilmente puoi chiederglielo. Se siamo lì? Non si sa mai. Cosa vogliamo? Vogliamo molto. E lavoriamo per questo".