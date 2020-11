Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: il West Ham torna su Kessié | News

Calciomercato Milan: gli ‘Hammers’ puntano ancora Kessié

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Franck Kessié, classe 1996, è un calciatore sempre più importante nel Milan di Stefano Pioli. Inizialmente, per ammissione dello stesso tecnico rossonero, i due hanno avuto qualche problemino. Una volta, però, risolta qualsiasi questione, Kessié ha cominciato a giocare a livelli mai toccati prima nelle sue due precedenti annate in rossonero.

E, pertanto, qualsiasi ‘rumors‘ di calciomercato su una presunta partenza di Kessié dal Milan si è sopito rapidamente. Questo, almeno, in Italia. Già, perché in Inghilterra si continua a parlare di un forte interesse del West Ham per il centrocampista ivoriano, ex Cesena ed Atalanta. Lo ha riferito, nella fattispecie, ‘Hammers News‘, ricordando come Kessié fosse un obiettivo del manager del club londinese, David Moyes, già durante le ultime due sessioni di mercato.

All’epoca non bastarono 25 milioni di euro per vestire Kessié di bordeaux ed azzurro. Figuratevi adesso, che il valore di mercato di Kessié si è nuovamente innalzato. Per ‘Transfermarkt.it‘, il numero 79 del Diavolo vale almeno 35 milioni di euro. Per il Milan, sicuramente qualcosa in più. Anche in considerazione del fatto che il club di Via Aldo Rossi ha già avviato i dialoghi con l’agente di Kessié, George Atangana, per prolungare il suo contratto.

La scadenza del contratto di Kessié verrebbe portata dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2024. Logicamente, verrebbe ritoccato sensibilmente verso l’alto anche l’ingaggio del poderoso centrocampista africano, considerato assolutamente incedibile dal Milan. Il West Ham, dunque, va verso un nuovo ‘no’ del Diavolo per Kessié. Moyes, quindi, potrebbe presto ripiegare sulla principale alternativa all’ivoriano: John Lundstram (Sheffield United).

