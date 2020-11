Calciomercato Milan – Kessie, c’è aria di rinnovo. Le novità | News

Calciomercato Milan: il rinnovo di Kessie

MERCATO MILAN KESSIE – Il Milan di Maldini e Massara è molto concentrato sui rinnovi di contratto. Nel mirino però non ci sono solo i prolungamenti di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, ma anche quello di Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano, così come viene riportato da tuttomercatoweb.com, ha un contratto in scadenza nel 2024, ma il club rossonero sta già pensando al rinnovo. Non c’è ancora un’intesa definitiva, ma entrambe le parti sono determinate a continuare insieme. Chissà che già in questa settimana non ci possano essere degli sviluppi interessanti. Intanto dalla Germania sono sicuri: contatti in corso con Marcus Thuram. I dettagli>>>