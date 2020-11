Calciomercato Milan – Icardi triste al Psg. Torna in Italia? | News

Calciomercato AC Milan: Icardi torna in Italia?

MERCATO MILAN – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Mauro Icardi, che non sta vivendo un bel momento al Psg. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, è in un periodo di involuzione, in quanto gioca gioco e segna praticamente zero. In più c’è da evidenziare il solito problema al ginocchio destro, che non gli ha permesso di allenarsi con continuità.

Non sembra scorrere buon sangue tra Tuchel e Icardi, con il tecnico che puntualmente lo mette in panchina. A complicare la situazione c’è anche l’arrivo di Moise Kean, che non fa altro che aumentare la concorrenza in attacco. Quante cose sono cambiate rispetto a un anno fa: gol a ripetizione (14 nelle prime 17 partite) e un rendimento che aveva colpito tutti. Da gennaio, invece, le cose sono cambiate , con Icardi diventato un uomo di peso all’interno dello spogliatoio.

Nonostante qualche problema nello spogliatoio, il Psg dopo il lockdown si è compattato, conquistando anche la finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma Icardi è rimasto in panchina. Tuchel gli ha preferito Choupo-Mouting. Quest’anno le cose non sono cambiate, con l’argentino triste, infortunato e neanche convocato dalla sua nazionale. Leonardo lo difende: “Erano tutti d’accordo sul comprarlo, capita di non essere in forma”, ma è chiaro che le cose non stanno andando in maniera sperata.

Ricordiamo che alcuni media hanno accostato nelle settimane scorse l'attaccante al Milan. Secondo ad esempio quanto scritto dai media spagnoli, ci sarebbe già un accordo tra il club rossonero e il Psg, con Maldini che pagherebbe 40 milioni di euro. Tutto è possibile, ma l'operazione ci risulta molto complessa, considerando che i francesi hanno pagato per l'argentino ben 57 milioni di euro. Chissà che non possa aprirsi la strada del prestito, con Icardi che sarebbe molto felice di tornare in Italia. Il Milan è alla finestra.