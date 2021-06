Calciomercato Milan – Conti torna ma non resta: è nel mirino del Genoa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti è il primo nome sulla lista dei rinforzi dei rossoblu per le corsie laterali

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo piuttosto dinamico, riaccoglie anche Andrea Conti. Il terzino destro originario di Lecco, infatti, è rientrato dal prestito al Parma dopo la retrocessione della squadra emiliana in Serie B. Fosse arrivata la salvezza, come noto, sarebbe scattato l'obbligo di riscatto a 7 milioni di euro da parte del club gialloblu.

Così non è stato e, dunque, Conti ha fatto ritorno a Milano. L'ex Atalanta, classe 1994, difficilmente, però, resterà a giocarsi le sue chance alla corte di Stefano Pioli. Non rientra infatti nei progetti tecnici dell'allenatore emiliano e, pertanto, per lui si prospetta una nuova cessione. Stavolta, l'auspicio del Diavolo, a titolo definitivo.

Il 'Corriere dello Sport' ha ricordato come Conti sia il primo nome sulla lista di mercato del Genoa quale possibile rinforzo per le corsie laterali. Qualora arrivasse un'offerta concreta dai rossoblu per Conti, il Milan la prenderebbe sicuramente in considerazione.