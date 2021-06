Calciomercato Milan, top news: le ultime su Tonali, tanti incontri in sede

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 15 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Giornata movimentata a Casa Milan: incontri con gli agenti Vincenzo Buongiovanni e Beppe Bozzo, agente di Sandro Tonali arrivato con l'agenzia 'Spocs'. Inoltre si continua a lavorare per trattenere Brahim Diaz e Diogo Dalot, mentre Amine Adli inizia a strizzare l'occhio ai rossoneri. Il riepilogo delle top news in questo pezzo, in continuo aggiornamento.