Calciomercato Milan – Conti, futuro da scrivere: la strada è in salita | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: IL FUTURO DI CONT I

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan sta vivendo un bellissimo momento, con il primo posto in Serie A e le due vittorie in Europa League. C’è però un giocatore che probabilmente non è al massimo della felicità ovviamente per quanto concerne l’aspetto sportivo.

Ci riferiamo ad Andrea Conti. Il terzino, dopo l’operazione al menisco al ginocchio sinistro, è finalmente tornato a disposizione di Stefano Pioli, ma la strada è senza dubbio in salita per l’ex Atalanta. Nel frattempo, infatti, Davide Calabria è cresciuto in maniera esponenziale, e in più il Milan ha preso in prestito dal Manchester United Diogo Dalot.

Insomma, per Conti non sarà facile scalare gerarchie, anche perchè Dalot ha dimostrato di essersi subito inserito negli schemi di Pioli. Come viene riportato da calciomercato.com, il terzino ha un contratto in scadenza nel 2022, e dunque questa stagione è davvero decisiva per Andrea, che ha bisogno innanzitutto di essere a posto dal punto di vista fisico.

Vedremo come andrà questa annata, ma il Milan potrebbe decidere di cederlo nel mercato di gennaio. Al momento il terzino non ha offerte degne di nota (si era parlato di Parma e Fiorentina), ma la situazione è in evoluzione. Conti ha ancora tutte le possibilità di dimostrare il suo valore, ma è il momento di accelerare il passo. La squadra di Pioli sta volando anche senza di lui.

