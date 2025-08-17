Calciomercato Milan, senza Hojlund ipotesi clamorosa? E occhio a Chiesa

In quel caso, il Milan potrebbe pensare a un altro tipo di giocatore: 'Tuttosport' fa il nome di Federico Chiesa, che però vorrebbe giocarsi le sue carte col Liverpool.
Il Milan sta lavorando molto in questa sessione di calciomercato: dopo l'arrivo di De Winter e Athekame per la difesa, i rossoneri dovrebbero pensare, probabilmente, all'ultimo colpo. La dirigenza rossonera, infatti, dovrebbe concentrarsi sull'attaccante. Tare starebbe lavorando per aggiungere un'altra punta alla rosa, che in questo momento conta solo Gimenez come attaccante di ruolo. Il primo nome sarebbe quello di Hojlund, ma le alternative?
Se Hojlund non dovesse arrivare, il Milan potrebbe cambiare obiettivo per l'attacco. Secondo 'Tuttosport' ci sarebbero molte opzioni: Krstovic del Lecce, aspettare l'evoluzione del caso Vlahovic o puntare un esubero di qualche top club come Jackson del Chelsea, Gonçalo Ramos del Psg o Embolo del Monaco. Non sarebbe da escludere anche un'altra ipotesi: il Milan potrebbe restare così, con Gimenez come unica punta di ruolo e Okafor e Leao che potrebbero giocare da falso nueve.
In quel caso, il Milan potrebbe pensare a un altro tipo di giocatore: 'Tuttosport' fa il nome di Federico Chiesa, che però vorrebbe giocarsi le sue carte col Liverpool.
