Calciomercato Milan, senza Hojlund ipotesi clamorosa? E occhio a Chiesa

Il Milan sta lavorando molto in questa sessione di calciomercato: dopo l'arrivo di De Winter e Athekame per la difesa, i rossoneri dovrebbero pensare, probabilmente, all'ultimo colpo. La dirigenza rossonera, infatti, dovrebbe concentrarsi sull'attaccante. Tare starebbe lavorando per aggiungere un'altra punta alla rosa, che in questo momento conta solo Gimenez come attaccante di ruolo. Il primo nome sarebbe quello di Hojlund, ma le alternative?