Calciomercato Milan – Colombo: accordo col Cagliari, ma…

Calciomercato Milan, Colombo verso il Cagliari?

Secondo quanto raccolto da TMW la trattativa fra il club sardo e quello rossonero sarebbe in fase avanzata, stesso discorso per il giocatore. L'affare non andrà in porto fino a quando il Milan non troverà il sostituto dell'attaccante italiano. I nomi sul calciomercato che si stanno facendo in questi giorni sono quelli di Broja e Ekitike. Nella passata stagione Colombo ha collezionato 36 presenze fra campionato e Coppa Italia con la maglia del Lecce, segnado 6 gol. Colombo potrebbe di nuovo partire in prestito. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Interessa un giovane centrocampista, ma...