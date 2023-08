Calciomercato Milan – Interessa un giovane centrocampista, ma…

Il Milan non ha ancora finito con il calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca di alcuni colpi per mettere definitivamente appunto la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Il Diavolo potrebbe anche pensare alle cessioni. Un giocatore che potrebbe partire è Krunic, tentato dalle offerte turche. Per questo, il Milan potrebbe essere alla ricerca di un altro centrocampista in questa sessione di calciomercato.